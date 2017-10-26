Посольство РФ не владеет информацией о судьбе экипажа упавшего в Норвегии Ми-8

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Осло, 26 октября. Посольство России в Норвегии не располагает информацией о судьбе россиян, находившихся на борту вертолета Ми-8, который потерпел крушение у побережья арктического архипелага Шпицберген в районе населенного пункта Баренцбург. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«О судьбе экипажа и пассажиров пока ничего не известно. Поиски продолжаются, в Баренцбурге развернут госпиталь», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с трагедией руководство МИД Норвегии выразило сочувствие и предложило любую помощь российским коллегам. Сотрудники посольства России в Норвегии и генеральное консульство России на Шпицбергене находятся в постоянном контакте со спасательными службами Норвегии.

Ранее стало известно, что российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек потерпел крушение в море, в нескольких километрах от архипелага Шпицберген в районе населенного пункта Баренцбург, передает «Вечерняя Москва».