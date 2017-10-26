Сирия: два гуманитарных конвоя ООН достигли Даръа

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Дамаск, 26 октября. Два гуманитарных конвоя ООН успешно достигли провинции Ддаръа Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что гуманитарную помощь получили жители населенных пунктов Телль-Гехаб и Эль-Джизе. Общий вес грузов составил 147 тонн. Их основу составили продовольствие и товары хозяйственного назначения.

Сирийские правительственные войска сопровождали конвой при взаимодействии с Центром по примирению, — указывается в сообщении.

Кроме того, российский Центр по примирению сторон доставил в населенный пункт Дарваша провинции Дамаск гуманитарные грузы общей массой 3 тысячи 550 килограмм. Местные жители также получили необходимую медицинскую амбулаторную помощь.

Ранее сообщалось, что Россия возлагает надежды на продуктивность предстоящего раунда переговоров по урегулированию конфликта в САР в Женеве.