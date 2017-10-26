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Сирия: два гуманитарных конвоя ООН достигли Даръа
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    Сирия: два гуманитарных конвоя ООН достигли Даръа

    22:17  26 Октября 2017
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    Сирия: два гуманитарных конвоя ООН достигли Даръа

    Дамаск, 26 октября. Два гуманитарных конвоя ООН успешно достигли провинции Ддаръа Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Уточняется, что гуманитарную помощь получили жители населенных пунктов Телль-Гехаб и Эль-Джизе. Общий вес грузов составил 147 тонн. Их основу составили продовольствие и товары хозяйственного назначения.

    Сирийские правительственные войска сопровождали конвой при взаимодействии с Центром по примирению, — указывается в сообщении.

    Кроме того, российский Центр по примирению сторон доставил в населенный пункт Дарваша провинции Дамаск гуманитарные грузы общей массой 3 тысячи 550 килограмм. Местные жители также получили необходимую медицинскую амбулаторную помощь.

    Ранее сообщалось, что Россия возлагает надежды на продуктивность предстоящего раунда переговоров по урегулированию конфликта в САР в Женеве.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #гумпомощь #даръа #центр примирения сторон
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