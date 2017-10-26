Сирия: саперы РФ за сутки ликвидировали 963 взрывоопасных предмета в Дейр эз-Зоре

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Дамаск (Сирия), 26 октября. Российские саперы за сутки уничтожили более 960 взрывоопасных предметов при разминировании сирийского города Дейр эз-Зора и его окрестностей, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

За сутки специалисты проверили 33 гектара территории города и его окрестностей. Помимо этого саперы осмотрели шесть километров дорог, тридцать пять зданий. В общей сложности было обнаружено и уничтожено 963 взрывоопасных предметов.

По данным Центра, за время работы Международного противоминного центра ВС РФ в районе Дейр эз-Зор было проверено «741 гектар местности, 183 километра дорог, 1522 здания, обнаружен и уничтожен 37 517 взрывоопасных предметов».

Помимо разминированных жилых домов, саперы обезвредили 11 социально значимых объектов: больницу, университет, две школы, три электростанции, два здания станций телерадиовещания.