Сирия: жители Восточной Гуты обвинили боевиков «Джебхат ан-Нусры» в присвоении гумпомощи

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Москва, 26 октября. Мирные жители Восточной Гуты в Сирии обвинили боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в присвоении гуманитарной помощи и ее продаже мирному населению по завышенным ценам. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В ряде населенных пунктов района Восточная Гута прошли протесты местных жителей с обвинениями боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в присвоении гуманитарной помощи и последующей продаже продуктов по завышенным ценам», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что сотрудники Российского центра по примирению доставили в населенный пункт Дарваша в провинции Дамаск гуманитарную помощь общим весом 3,5 тонны.

В ходе гуманитарной акции мирные жители Дарваша получили 500 продовольственных наборов. Кроме того, российские военные медики оказали медицинскую помощь 112 мирным жителям, более трети их которых составляли дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.