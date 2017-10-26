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Сирия: ЦПВС призвал оппозицию помочь в доставке гумпомощи мирным жителям
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    Сирия: ЦПВС призвал оппозицию помочь в доставке гумпомощи мирным жителям

    22:06  26 Октября 2017  /обновлено: 22:22  26 Октября 2017
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    Сирия: ЦПВС призвал оппозицию помочь в доставке гумпомощи мирным жителям

    Дамаск (Сирия), 26 октября. Центр примирения враждующих сторон в Сирии призвал вооруженную оппозицию, присоединившуюся к перемирию, помогать в доставке гуманитарной помощи непосредственно мирным жителям.

    «Центр по примирению враждующих сторон в очередной раз обращает внимание лидеров вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, на необходимость оказания помощи международным организациям в обеспечении доставки гуманитарной помощи непосредственно до мирных жителей зон деэскалации», — говорится в сообщении Центра.

    Сирия: ЦПВС призвал оппозицию помочь в доставке гумпомощи мирным жителямПо данным российских военных, в ряде поселений района Восточная Гута прошли выступления местных жителей, которые обвинили боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в присвоении гумпомощи. Местные жители сообщали, что боевики распродавали гумпомощь по завышенным ценам.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #джебхатан-нусра
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