Сирия: ЦПВС призвал оппозицию помочь в доставке гумпомощи мирным жителям

В Избранное

Дамаск (Сирия), 26 октября. Центр примирения враждующих сторон в Сирии призвал вооруженную оппозицию, присоединившуюся к перемирию, помогать в доставке гуманитарной помощи непосредственно мирным жителям.

«Центр по примирению враждующих сторон в очередной раз обращает внимание лидеров вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, на необходимость оказания помощи международным организациям в обеспечении доставки гуманитарной помощи непосредственно до мирных жителей зон деэскалации», — говорится в сообщении Центра.

По данным российских военных, в ряде поселений района Восточная Гута прошли выступления местных жителей, которые обвинили боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в присвоении гумпомощи. Местные жители сообщали, что боевики распродавали гумпомощь по завышенным ценам.