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МЧС РФ отправило на Шпицберген Ил-76 со спасателями
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    МЧС РФ отправило на Шпицберген Ил-76 со спасателями

    22:13  26 Октября 2017
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    МЧС РФ отправило на Шпицберген Ил-76 со спасателями

    Москва, 16 октября. Российские спасатели подключились к поискам вертолета Ми-8, который рухнул у берегов Шпицбергена. Об этом сообщили в четверг представители МЧС Российской Федерации.

    Согласно предварительным данным, к месту крушения отправился самолет Ил-76, на борту которого находятся специалисты из отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Они планируют задействовать в поисковых мероприятиях подводные аппараты Falcon и беспилотники.

    «На Шпицберген готовятся к отправке группа спасателей, в состав которой войдут более 20 водолазов», — пояснил источник ТАСС.

    Кроме того, МЧС открыло горячую линию.

     «По телефону 8 (800) 775-17-17 специалисты окажут психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту воздушного судна», — отметили в ведомстве.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета, на борту которого находились восемь человек.

    Автор: Алексей Громов
    #шпицберген
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