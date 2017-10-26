МЧС РФ отправило на Шпицберген Ил-76 со спасателями

В Избранное

Москва, 16 октября. Российские спасатели подключились к поискам вертолета Ми-8, который рухнул у берегов Шпицбергена. Об этом сообщили в четверг представители МЧС Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, к месту крушения отправился самолет Ил-76, на борту которого находятся специалисты из отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Они планируют задействовать в поисковых мероприятиях подводные аппараты Falcon и беспилотники.

«На Шпицберген готовятся к отправке группа спасателей, в состав которой войдут более 20 водолазов», — пояснил источник ТАСС.

Кроме того, МЧС открыло горячую линию.

«По телефону 8 (800) 775-17-17 специалисты окажут психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту воздушного судна», — отметили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета, на борту которого находились восемь человек.