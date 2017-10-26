Более 100 россиянок попросили Москалькову помочь им вернуться из Ирака и Сирии

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Москва, 26 октября. Более 100 россиянок обратились к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой содействовать им в возвращении в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Москалькова отметила, что условием предоставления такой помощи является наличие воли заявителей, социальные возможности для возвращения, а также непричастность к преступной деятельности.

Уполномоченный по правам человека в РФ также дала высокую оценку деятельности члена Совета федерации Зияд Сабсаби, в ведении которой находится возвращение детей из горячих точек.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выразил надежду на продуктивность предстоящих переговоров по урегулированию конфликта в Сирии в женевском формате.