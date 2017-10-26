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Сотрудники клиники «Феникс» не позволили жене Марьянова отвезти его в больницу
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    Сотрудники клиники «Феникс» не позволили жене Марьянова отвезти его в больницу

    21:56  26 Октября 2017
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    Сотрудники клиники «Феникс» не позволили жене Марьянова отвезти его в больницу

    Москва, 26 октября. Сотрудники нелегальной реабилитационной клиники «Феникс», не давали жене актера Дмитрия Марьянова вывезти его к квалифицированным врачам. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

    По данным телеканала, Марьянов был госпитализирован в клинику «Феникс», которая находится в районе подмосковной Лобни. Актер был туда доставлен после очередного периода злоупотребления алкоголем. Учреждение, осуществлявшее свою деятельность без лицензии, размещалось в обычном дачном доме. При этом сотрудники клиники имели в своем распоряжении транквилизаторы и другие препараты, для использования которых необходимы рецепты.

    В клинике Марьянову вызвали нарколога, который поставил ему капельницу с магнезией и витамином В6. Через несколько дней у Марьянова возникли проблемы с венами. При этом в 2016 году в 63-й московской больнице в правой ноге Марьянова был обнаружен плавающий тромб, после чего специалисты 63-й больницы установили специальный фильтр, который предотвращает тромбоэмболию.

    Жена актера Ксения Бик приехала 15 октября в клинику «Феникс», чтобы забрать мужа и оплатить его лечение. Однако сотрудники клиники не позволили супруге даже увидеться с мужем. При этом Ксения Бик планировала забрать Марьянова, чтобы доставить его в 63-ю больницу к тем же специалистам, которые ранее осуществляли лечение актера. Дмитрий Марьянов скончался в тот же день по пути к профессиональным врачам.

    Автор: Алексей Громов
    #клиника #ксения бик #марьянов #феникс
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