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Сирия, 27 октября. Армия САР под прикрытием ВКС РФ зачистила от ИГ1 остров Сакр, а также станцию «Т-2» в провинции Дейр эз-Зор. Четыре высокопоставленных командира ССА** были убиты в Даръа. «Нусра»*** обстреляла мирные кварталы населенных пунктов к северо-западу от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА и ее союзникам на окраинах Дейр эз-Зора; наносили авиаудары по военным объектам ИГ в юго-западной части провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели огонь по позициям боевиков в Восточной Гуте; направили дополнительные части в южную часть Алеппо; освободили район Амаль в Дейр эз-Зоре; взяли под огневой контроль деревню Джубб Аль-Абьад северо-восточнее Хамы.

«Исламское государство»: покинуло остров Сакр в Дейр эз-Зоре; утратило авиабазу «Ас-Саад» к югу от города Аль-Каим в провинции Аль-Анбар в Ираке; лишилось станции «Т-2» на юго-западе провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла четырех высокопоставленных командиров в провинции Даръа; вела перестрелки с САА в районе города Аль-Баб в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии на юге Алеппо; заявляла, что САА понесла потери в северной части Хамы; обстреляла мирные населенные пункты Талль-Сальхаб и Мхарде северо-западнее Хамы; утверждает, что отбила атаку САА к северу от Хомса; вышла на антиправительственный митинг в «Растанском котле» в Хомсе.

Курды: захватили населенный пункт Аль-Бельда к востоку от Дейр эз-Зора; заняли часть деревни Джадид Укайдат на трассе Дейр эз-Зор — Меядин.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по территориям, подконтрольным «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в Даръа.

Провинция Дамаск

После того как исламисты подорвали один из подземных тоннелей, расположенный под позициями Сирийской арабской армии (САА), вооруженные столкновения между противниками ненадолго прекратились. Однако во второй половине дня бои вспыхнули вновь. Как передавал военный источник в сети Twitter (AEJKhalil), правительственные войска возобновили обстрелы укрепрайонов радикалов в кварталах Джобар и Айн-Тарма. Артиллерийским ударам сил САР также подверглись опорные пункты боевиков близ населенного пункта Дума.

В Дамаске состоялась встреча между президентом САР Башаром Асадом и спецпосланником Владимира Путина по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. По информации информагентства SANA News, на встрече обсудили дальнейшую борьбу с терроризмом, а также предстоящие астанинские переговоры.

Провинция Алеппо

На территориях к югу и к западу от административного центра провинции обострилось противостояние между исламистами антиправительственных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Аш-Шам» с одной стороны и подразделениями САР с другой. Занимающие северо-западную часть соседней провинции Идлиб радикалы вели огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА). После этого, как передавал Telegram-канал (Ansar_Alsena), в район города Аль-Хадер южнее Алеппо прибыли дополнительные подразделения САА и ополченцев-шиитов. По данным военного источника в Twitter (IvanSidorenko1), силы САР и их союзников намереваются занять авиабазу Абу Ад-Духур, оккупированную «Тахрир Аш-Шам». Сирийская авиация провела несколько боевых вылетов, нанеся авиаудары по огневым позициям группировки.

В северной части региона вблизи города Аль-Баб отмечались перестрелки между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и частями САР. О потерях сторон не сообщалось.

Провинция Хомс

На окраинах так называемого «Растанского котла», территории которого находятся под контролем вооруженной оппозиции, в течение дня фиксировались вооруженные стычки между правительственными силами и боевиками альянса «Тахрир Аш-Шам». Военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (NoorNahas1) сообщал, что радикалы «Ан-Нусры» вышли на антиправительственный митинг в городе Талль-Бисса, тем не менее мирное население их не поддержало.

Также исламисты утверждали, что сирийская армия предприняла неудачную попытку атаки позиций «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 недалеко от населенного пункта Аль-Халидия, однако официальными источниками данная информация подтверждена не была.

Провинция Дейр эз-Зор

В минувшие сутки районы Ас-Синаа и Амаль, а также остров Сакр в столице провинции полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА). После полудня силами САА и проасадовских бойцов при помощи авиации РФ также была освобождена стратегически значимая станция «Т-2». Информацию об этом опубликовал на своей странице в Twitter (MIG29) военный источник.

Во второй половине дня силы САР, кроме того, вели огонь по укрепрайонам ИГ в районе Аль-Каламат в административном центре провинции. Как передавал информационный портал Al Masdar News, после полного освобождения Дейр эз-Зора САА при поддержке ВКС РФ начнут полномасштабное наступление на Абу Кемаль.

Стало известно, что населенный пункт Аль-Бусейра к юго-востоку от Дейр эз-Зора не был захвачен Сирийскими демократическими силами**** (SDF), а все еще находится в оккупации ИГ, вследствие чего правительственные войска возобновили обстрелы позиций ИГИЛовцев. Об этом сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Однако курдам удалось занять населенный пункт Аль-Бельда, а также часть деревни Джадид Укайдат на восточном берегу Евфрата.

Провинция Даръа

На протяжении дня сразу четыре высокопоставленных командира Сирийской свободной армии (ССА) были убиты в провинции Даръа. Один из них был застрелен неизвестными боевиками в городе Аль-Ядуда. Еще два лидера были уничтожены террористами подконтрольной «Исламскому государству» организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в районе реки Ярмук. Последний погиб при взрыве бомбы, заложенной в его автомобиле, передавал информационный портал Damascus Now. В свою очередь, ИГИЛовцы также потеряли одного из высокопоставленных лидеров в результате боев с ССА. Об этом сообщал Telegram-канал (daraa_now).

Над районами, оккупированными радикалами ИГ, были замечены военные самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. По информации агентства новостей QASIOUN NEWS, ВВС западного альянса нанесли не менее шести авиаударов.

Провинция Хама

В северной части провинции продолжилось вооруженное противостояние между исламистами «Джебхат Ан-Нусры»1 и войсками САР. Как передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в первой половине дня к северо-востоку от Хамы отмечались перестрелки между противниками, затем после авиаударов ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) перешла в наступление. По данным военного источника в сети Twitter (C_Military1), город Джубб Аль-Абьяд был взят под огневой контроль.

Со своей стороны исламисты заявляли, что правительственные войска понесли потери как в живой силе, так и в военной технике, что, однако, не подтвердили официальные источники. Кроме того, боевики «Ан-Нусры» вновь обстреляли мирные населенные пункты Мхарде и Талль-Сальхаб к северо-западу от столицы региона. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

Ирак

Иракские правительственные войска и Силы народной мобилизации начали развивать наступление в провинции Аль-Анбар на западе Ирака. Как сообщало агентства новостей Sky News Arabia, в результате ожесточенных столкновений террористы «Исламского государства»1 были вынуждены покинуть свои позиции на авиабазе «Ас-Саад» к югу от ключевого города Аль-Каим.

Между тем правительство Ирака требует у курдов признать результаты референдума о независимости Курдистана недействительными. До тех пор, пока это не будет сделано, Багдад не намерен вести переговоры с Иракским Курдистаном, передавал Twitter-канал (ClaudiaAlMina).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)