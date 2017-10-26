Постпред РФ при ООН призвал США не предрекать будущее Асаду и его семье

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Нью-Йорк, 26 октября. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал США не пытаться предсказать будущее президента Сирии Башара Асада и его окружения. Об этом он заявил, комментируя утверждения госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Башар Асад и члены его семьи в будущем должны быть отстранены от управления государством.

«Я думаю, что мы не должны предрекать будущее кому-либо. Время покажет, есть ли у кого-то будущее, или нет», — сказал Небензя.

Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хочет видеть «целую и единую Сирию, в правительстве которой нет роли для Башара Асада», отметив, что Белый дом не видит будущего для Асада или его семьи в будущем Сирии.