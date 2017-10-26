Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
США не настаивают на уходе Асада до начала формирования новых властей — Тиллерсон
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР 90 снарядов и мин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР 90 снарядов и мин

    22:05  26 Октября 2017
    58

    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР 90 снарядов и мин

    Луганск, 26 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Луганской народной республики 90 снарядов и мин. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    По его словам, за прошедшие сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под ударами артиллерии ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР на окраинах населенных пунктов Лозовое, Первомайск, Фрунзе, Калиново, Калиновка и Желобок.

    В ходе обстрелов украинские силовики применили артиллерийские орудия калибра 152 миллиметра, а также вооружение БМП и БТР, минометы калибра 120 и 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие. Марочко подчеркнул, что за стуки украинские силовики выпустили по территории ЛНР 90 снарядов и мин.

    Ранее стало известно, что в Донецке в многоквартирном доме, который расположен рядом с правительственным кварталом произошел взрыв. По данным МЧС ДНР в результате взрыва пострадали пять человек, передает «Вечерняя Москва».

    Автор: Алексей Громов
    #всу #киев #донбасс #украина #лнр #донецк #луганск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: два гуманитарных конвоя ООН достигли Даръа

        Сирия: два гуманитарных конвоя ООН достигли Даръа

        22:17   26 Октября 2017
        47
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        1156
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        216
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4842