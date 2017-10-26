Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР 90 снарядов и мин

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Луганск, 26 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Луганской народной республики 90 снарядов и мин. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, за прошедшие сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под ударами артиллерии ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР на окраинах населенных пунктов Лозовое, Первомайск, Фрунзе, Калиново, Калиновка и Желобок.

В ходе обстрелов украинские силовики применили артиллерийские орудия калибра 152 миллиметра, а также вооружение БМП и БТР, минометы калибра 120 и 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие. Марочко подчеркнул, что за стуки украинские силовики выпустили по территории ЛНР 90 снарядов и мин.

Ранее стало известно, что в Донецке в многоквартирном доме, который расположен рядом с правительственным кварталом произошел взрыв. По данным МЧС ДНР в результате взрыва пострадали пять человек, передает «Вечерняя Москва».