Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 на Шпицбергене

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Москва, 26 октября. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 АМТ в районе архипелага Шпицберген. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

«В Северо-Западном следственном управлении на транспорте незамедлительно проведено оперативное совещание, разработан согласованный план следственно-оперативных мероприятий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — указано в официальном заявлении СК РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, что российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, рухнул в районе архипелага Шпицберген (в двух-трех километрах от территории Норвегии). Согласно предварительной информации, Ми-8 направлялся в законсервированный поселок Пирамида.