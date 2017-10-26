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Общество
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Происшествия
Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 на Шпицбергене
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    Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 на Шпицбергене

    21:56  26 Октября 2017
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    Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 на Шпицбергене

    Москва, 26 октября. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 АМТ в районе архипелага Шпицберген. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

    «В Северо-Западном следственном управлении на транспорте незамедлительно проведено оперативное совещание, разработан согласованный план следственно-оперативных мероприятий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — указано в официальном заявлении СК РФ.

    Напомним, ранее стало известно о том, что российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, рухнул в районе архипелага Шпицберген (в двух-трех километрах от территории Норвегии). Согласно предварительной информации, Ми-8 направлялся в законсервированный поселок Пирамида.

    Автор: Алексей Громов
    #шпицберген
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