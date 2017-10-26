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ООН, 26 октября. Российская Федерация надеется, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии пройдет продуктивно. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Он отметил, что РФ планирует оказать помощь специальному посланнику ООН Стаффану де Мистуре в организации переговоров. Небензя подчеркнул, что Москва полностью поддерживает женевский формат переговоров по Сирии, и возлагает надежды на их продуктивность.

«Разумеется, мы будем помогать спецпосланнику де Мистуре в подготовке», добавил российский дипломат.

Ранее сообщалось о нарушениях режима прекращения огня в Дамаске, Хаме, Эль-Кунейтре и Латакии Сирийской Арабской Республики.