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Новости Сирии
Россия надеется на продуктивность нового раунда переговоров по Сирии в Женеве — Небензя
Новости Сирии
Россия надеется на продуктивность нового раунда переговоров по Сирии в Женеве — Небензя
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    Россия надеется на продуктивность нового раунда переговоров по Сирии в Женеве — Небензя

    21:42  26 Октября 2017
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    Россия надеется на продуктивность нового раунда переговоров по Сирии в Женеве — Небензя

    ООН, 26 октября. Российская Федерация надеется, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии пройдет продуктивно. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

    Он отметил, что РФ планирует оказать помощь специальному посланнику ООН Стаффану де Мистуре в организации переговоров. Небензя подчеркнул, что Москва полностью поддерживает женевский формат переговоров по Сирии, и возлагает надежды на их продуктивность.

    «Разумеется, мы будем помогать спецпосланнику де Мистуре в подготовке», добавил российский дипломат.

    Ранее сообщалось о нарушениях режима прекращения огня в Дамаске, Хаме, Эль-Кунейтре и Латакии Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #оон #небензя #переговоры в женеве
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