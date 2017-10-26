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Общество
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Происшествия
Двух женщин, прибывших спецбортом из Сирии, задержала полиция Дагестана
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    Двух женщин, прибывших спецбортом из Сирии, задержала полиция Дагестана

    21:59  26 Октября 2017
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    Двух женщин, прибывших спецбортом из Сирии, задержала полиция Дагестана

    Грозный, 26 октября. Правоохранительные органы Дагестана задержали двух жительниц республики, прибывших в Грозный в составе группы спасенных из Сирии женщин и детей. Отмечается, что это сделано, чтобы легализовать их пребывание на территории РФ, сообщает РИА Новости.  

    Напомним, в субботу специальным рейсом из сирийского Хмеймима в Грозный привезли 21 человека: 7 женщин и 14 детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет. Это жители Чечни, Дагестана и Красноярского края. Прибывших опросили и оформили документы на детей, рожденных за границей. Все женщины написали явку с повинной, в том числе и две жительницы Дагестана, числившиеся в федеральном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях. 

    В настоящее время обе женщины задержаны, чтобы узаконить их пребывание на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    #сирия #дагестан #грозный
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