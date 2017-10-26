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Опубликован секретный документ СБУ о планах по разрушению телевышки в ДНР
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    Опубликован секретный документ СБУ о планах по разрушению телевышки в ДНР

    21:28  26 Октября 2017
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    Опубликован секретный документ СБУ о планах по разрушению телевышки в ДНР

    Москва, 26 октября. Служба безопасности Украины готовит диверсионную атаку на Донецкий областной радиотелевизионный передающий центр, который осуществляется вещание в Донбассе. Об этом говорится в секретных документах СБУ, которые были ранее предоставлены шифровальщиком украинской спецслужбы подполковником Романом Лабусовым, перешедшим на сторону ДНР. Данный документ был опубликован на портале СБУ — inside.

    В документе, адресованном заместителю руководителя антитеррористического центра при СБУ генерал-майору Виталию Маликову говорится, что «на территории ДНР происходит реальное зомбирование населения путем распространения российских теле- и радио- продуктов с телебашен украинского Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения», которые в настоящее время контролируются Донецкой народной республикой.

    «Использование пророссийскими структурами Донецкого областного радиотелевизионного передающего центра (г. Донецк, ул. Пехотная, 4а) создает у жителей оккупированных территорий искаженную реальность и раздувает антиукраинскую истерию. В связи с этим, считаем необходимым рассмотреть вариант физического разрушения телевышки», – говорится в документе.

    Стоит отметить, что в середине августа Министерство госбезопасности Донецкой народной республики задержало группу украинских диверсантов, которые планировали осуществить теракт на телевышке в Донецке.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донецк #сбу #диверсии #телевышки
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