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Москва, 26 октября. Служба безопасности Украины готовит диверсионную атаку на Донецкий областной радиотелевизионный передающий центр, который осуществляется вещание в Донбассе. Об этом говорится в секретных документах СБУ, которые были ранее предоставлены шифровальщиком украинской спецслужбы подполковником Романом Лабусовым, перешедшим на сторону ДНР. Данный документ был опубликован на портале СБУ — inside.

В документе, адресованном заместителю руководителя антитеррористического центра при СБУ генерал-майору Виталию Маликову говорится, что «на территории ДНР происходит реальное зомбирование населения путем распространения российских теле- и радио- продуктов с телебашен украинского Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения», которые в настоящее время контролируются Донецкой народной республикой.

«Использование пророссийскими структурами Донецкого областного радиотелевизионного передающего центра (г. Донецк, ул. Пехотная, 4а) создает у жителей оккупированных территорий искаженную реальность и раздувает антиукраинскую истерию. В связи с этим, считаем необходимым рассмотреть вариант физического разрушения телевышки», – говорится в документе.

Стоит отметить, что в середине августа Министерство госбезопасности Донецкой народной республики задержало группу украинских диверсантов, которые планировали осуществить теракт на телевышке в Донецке.