Экс-посол США просит Украину научить НАТО воевать с Россией

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Москва, 26 октября. НАТО есть чему поучиться у Украины, так как, по мнению экс-посла США Стивена Пайфера, за три года конфликта в Донбассе украинская сторона нашла способ противостоять «агрессии Российской Федерации». Об этом в рамках форума «Киевский трансатлантический диалог» заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

«Я думаю, что Украина может поделиться своим опытом ведения войны конкретно с Россией. Украина хорошо знакома с российской тактикой и с российскими подходами. Возможно, НАТО могло бы научиться чему-то от Украины из того, что она выучила за три года ведения войны с Россией», — заявил Стивен Пайфер.

Пайфер также отметил, что Североатлантический альянс не обладает большим объемом информации о тактике ВС РФ, сообщают украинские СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что в НАТО могут рассмотреть вопрос создания двух новых военных формирований на случай вооруженного конфликта с Россией.