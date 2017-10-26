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Экс-посол США просит Украину научить НАТО воевать с Россией
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    Экс-посол США просит Украину научить НАТО воевать с Россией

    21:29  26 Октября 2017  /обновлено: 21:32  26 Октября 2017
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    Экс-посол США просит Украину научить НАТО воевать с Россией

    Москва, 26 октября. НАТО есть чему поучиться у Украины, так как, по мнению экс-посла США Стивена Пайфера, за три года конфликта в Донбассе украинская сторона нашла способ противостоять «агрессии Российской Федерации». Об этом в рамках форума «Киевский трансатлантический диалог» заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. 

    «Я думаю, что Украина может поделиться своим опытом ведения войны конкретно с Россией. Украина хорошо знакома с российской тактикой и с российскими подходами. Возможно, НАТО могло бы научиться чему-то от Украины из того, что она выучила за три года ведения войны с Россией», — заявил Стивен Пайфер.

    Пайфер также отметил, что Североатлантический альянс не обладает большим объемом информации о тактике ВС РФ, сообщают украинские СМИ.

    Напомним, ранее стало известно, что в НАТО могут рассмотреть вопрос создания двух новых военных формирований на случай вооруженного конфликта с Россией.

    Автор: Федор Веснин
    #украина #москва #нато
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