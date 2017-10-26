Глава МИД Сербии считает, что в Госдепе США насмотрелись фантастики

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Белград, 26 октября. Представители государственного департамента Соединенных Штатов Америки слишком много раз смотрели «Войну миров». Так считает министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, который прокомментировал последние высказывания помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи.

Ранее американский дипломат заявил о том, что страны, которые хотят стать членами Евросоюза, не должны «сидеть на двух стульях». Кроме того, он раскритиковал инициативу о предоставлении дипломатического иммунитета сотрудникам Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Нише.

«Кое-кто в Госдепартаменте США насмотрелся «Войны миров» и научной фантастики», — подчеркнул Дачич.

Как отметил сербский политик, Белград намерен работать в соответствии со своими государственными и национальными интересами.