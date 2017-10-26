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Новости Сирии
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Глава МИД Сербии считает, что в Госдепе США насмотрелись фантастики
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    Глава МИД Сербии считает, что в Госдепе США насмотрелись фантастики

    21:12  26 Октября 2017
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    Глава МИД Сербии считает, что в Госдепе США пересмотрели «Войну миров»

    Белград, 26 октября. Представители государственного департамента Соединенных Штатов Америки слишком много раз смотрели «Войну миров». Так считает министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, который прокомментировал последние высказывания помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи.

    Ранее американский дипломат заявил о том, что страны, которые хотят стать членами Евросоюза, не должны «сидеть на двух стульях». Кроме того, он раскритиковал инициативу о предоставлении дипломатического иммунитета сотрудникам Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Нише.

    «Кое-кто в Госдепартаменте США насмотрелся «Войны миров» и научной фантастики», — подчеркнул Дачич.

    Как отметил сербский политик, Белград намерен работать в соответствии со своими государственными и национальными интересами.

    «Сербию вообще не интересуют «чужие стулья», у нее нет «двух стульев», у нее только один стул — сербский», — едко резюмировал он.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сербия #рф
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