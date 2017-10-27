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Сирия, 27 октября. Курды смогли занять нефтяное поле Аль-Омар в Дейр эз-Зоре благодаря договоренностям между США и ИГ1. Проамериканские боевики готовят провокацию в Даръа с целью сорвать новую встречу в Астане. Отряды ССА** намерены отбить у ИГИЛ1 позиции на южной окраине Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминируют освобожденный при помощи ВКС РФ остров Сакр на юго-востоке Дейр эз-Зора; находятся под угрозой провокационных атак со стороны проамериканских боевиков на западе провинции Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): минирует здания в Дейр эз-Зоре, рассчитывая сдержать натиск армии САР и ВКС РФ; укрепляет позиции на северо-востоке Хамы с целью сформировать свой анклав в этом регионе.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): потеряла 15 боевиков, захваченных в плен террористами ИГ, в провинции Хама.

Сирийская свободная армия (ССА): готовит наступление на позиции ИГИЛ в южных окрестностях Дамаска.

«Джейш Аль-Ислам»*****: полностью захватила власть в городе Дума в Восточной Гуте.

Курды: установили контроль над нефтяным месторождением Аль-Омар к юго-востоку от Дейр эз-Зора благодаря соглашению между представителями США и ИГ.

Провинция Дамаск

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) готовятся к наступлению на позиции «Исламского государства» в районе лагеря Ярмук на южной окраине Дамаска. Как сообщается на странице крупнейшей оппозиционной группировки в сети Twitter (@FSAPlatform), в настоящий момент отряды ССА укрепляют позиции на переднем фланге — вблизи квартала Ялда.

Между тем боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» теперь полностью контролируют действия Местного совета города Дума, управляющего населенным пунктом. Об этом сообщает в Twitter (@SiegeWatch) военный источник. Отмечается, что радикалам фактически удалось взять всю власть в районе в свои руки путем угроз в расправе над теми членами администрации, которые не входят в «Армию ислама».

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@VivaRevolt) один из источников, бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) захватили у террористов ИГ нефтяные месторождения Аль-Танак к северу от города Абу-Кемаль.

В юго-восточной части административного центра провинции продолжаются столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками «Исламского государства», передает информагентство DeirEzzor24. Параллельно саперы правительственных сил начали разминирование уже освобожденных от террористов при помощи ВКС РФ кварталов, а также территории острова Сакр. Исламисты между тем не прекращают устанавливать дистанционно управляемые СВУ в зданиях, близких к линии разграничения с армией САР.

Согласно данным новостного интернет-ресурса Al Watan, представители американских спецслужб провели переговоры с главарями ИГИЛ о беспрепятственной сдачи боевиками нефтяного месторождения Аль-Омар на восточном берегу Евфрата к юго-востоку от Дейр эз-Зора в обмен на процент прибыли от незаконного сбыта энергоресурсов. В настоящий момент это нефтяное поле, которое является одним из крупнейших в Сирии, уже находится под контролем проамериканских Демократических сил Сирии (SDF)****, состоящих преимущественно из курдских отрядов.

Провинция Даръа

Подконтрольные США незаконные вооруженные группировки, базирующиеся на западе провинции Даръа, продолжают наращивать боевую мощь, пользуясь действием в регионе режима тишины, установленного в соответствии с соглашением о создании зон деэскалации. Как отмечал военный источник портала Fars News, боевики продолжают укреплять позиции преимущественно в районах городов Тафас и Нава. Кроме того, по данным закрытых каналов радикалов в сети Telegram, командование планирует в ближайшие дни доставить к этим населенным пунктам новую партию вооружений. Предполагается, что боевики вскоре могут начать новую серию атак позиций правительственной армии в этом регионе с целью сорвать запланированный на 30-31 октября седьмой раунд астанинских переговоров.

Провинция Идлиб

Турция готовится перебросить в Сирию новые подразделения военнослужащих и очередную партию вооружений и техники, передает на своем сайте информационное агентство Anadolu. Согласно его данным, войска уже были переброшены к границе с САР — в район турецкого города Рейханлы. Таким образом, сейчас там находятся, ожидая отправки в Идлиб, два автобуса с солдатами, бронетранспортеры и гаубицы.

Турецкие силы в сопровождении союзных боевиков ССА и «Ахрар аш-Шам» вошли на территорию сирийской провинции Идлиб в рамках кампании по обеспечению безопасности в этом регионе, в котором была сформирована четвертая зона деэскалации. Тем не менее, как полагают многие эксперты, основные цели Анкары лежат выше на севере — в соседней провинции Алеппо, где базируются курдские вооруженные формирования, считающиеся в Турции террористическими.

Провинция Ракка

По сообщению информационного агентства Raqqa 24, недалеко от города Ракка собралось около 1000 жителей, требующих вернуть им свои дома в столице провинции, однако бойцы SDF открыли огонь по демонстрантам. Сообщается о 15 раненых.

Бойцы «Демократических сил Сирии» заявили, что вход в город будет открыт только после его разминирования, сообщает информационное агентство Raqqa 24.

Провинция Хама

На северо-востоке региона не утихает вооруженное противостояние между «Исламским государством»1 и террористическим альянсом «Хайят Тахрир аш-Шам». Несмотря на то, что боевики ИГ продолжают постепенно терять поселение за поселением, они по-прежнему оказывают ожесточенное сопротивление. Так, согласно сведениям местного канала Hama Media Center в соцсети Facebook, отряды ИГИЛ в ходе очередного столкновения близ поселения Сарха Аш-Шамалия захватили в плен как минимум 15 членов «Джебхат ан-Нусры». Кроме того, тяжелые бои между группировками в настоящий момент продолжаются в окрестностях населенного пункта Рахаджан.

Военные источники также отмечают, что главари «Исламского государства» продолжают перебрасывать в район оружие, боеприпасы и новые отряды боевиков, все еще рассчитывая сформировать территориальный анклав в этом районе провинции Хама.

Провинция Хасака

По сообщению информационного агентства Iraqi News, один человек погиб, а еще пятеро были ранены в результате обстрела со стороны Ирака. Сайаминд Отман, руководитель пограничной переправы Сувайя, сказал, что иракские ракеты упали на территорию провинции Хасака, когда между противоборствующими сторонами в Ираке произошли столкновения.

«До сих пор мы не можем определить, являются ли жертвы мирными жителями или охранниками границы», — сообщил Отман.

Раненых перевели в Национальную больницу в городе Дирек, к северо-востоку от Хасаки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)