Возмущенный действиями Twitter Косачев решил ликвидировать свой аккаунт

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Москва, 26 октября. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что намерен удалить свой аккаунт в Twitter после того, как социальная сеть объявила, что больше не будет принимать рекламу со всех аккаунтов, принадлежащих информационным агентствам RT и Sputnik.

«Я сам пользователь Twitter и до сих пор полагался не независимость этой соцсети. Сейчас я вижу, что она очевидно зависима в своих действиях, политизирована. Поэтому я принимаю решение отписаться от Twitter и ликвидировать там свой аккаунт», — сказал сенатор в комментарии RT.

Он также назвал свой отказ от услуг Twitter, акцией солидарности с RT и Sputnik, отметив, что глубоко возмущен действиями компании Twitter и считает их очевидным нарушением принципа свободы распространения информации в социальных сетях.

Ранее платформа микроблогов Twitter запретила информационным агентствам RT и Sputnik размещать любую рекламу в своей соцсети, передает телеканал «360».