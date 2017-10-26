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Возмущенный действиями Twitter Косачев решил ликвидировать свой аккаунт
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    Возмущенный действиями Twitter Косачев решил ликвидировать свой аккаунт

    21:09  26 Октября 2017
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    Возмущенный действиями Twitter Косачев решил ликвидировать свой аккаунт

    Москва, 26 октября. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что намерен удалить свой аккаунт в Twitter после того, как социальная сеть объявила, что больше не будет принимать рекламу со всех аккаунтов, принадлежащих информационным агентствам RT и Sputnik.

    «Я сам пользователь Twitter и до сих пор полагался не независимость этой соцсети. Сейчас я вижу, что она очевидно зависима в своих действиях, политизирована. Поэтому я принимаю решение отписаться от Twitter и ликвидировать там свой аккаунт», — сказал сенатор в комментарии RT.

    Он также назвал свой отказ от услуг Twitter, акцией солидарности с RT и Sputnik, отметив, что глубоко возмущен действиями компании Twitter и считает их очевидным нарушением принципа свободы распространения информации в социальных сетях.

    Ранее платформа микроблогов Twitter запретила информационным агентствам RT и Sputnik размещать любую рекламу в своей соцсети, передает телеканал «360».

    Автор: Алексей Громов
    #косачев #twitter #rt #sputnik
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