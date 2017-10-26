Взлет Китая и падение США: почему юань скоро вытеснит доллар

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Будет ли взлет Китая означать падение Америки? Да. Хотя, «упадок» — скорее, более подходящее слово. Китай в скором времени планирует запустить свой «петроюань» («нефтеюань»), в результате чего спрос на доллар существенно снизится.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Взлет Китая и падение США» (China's Rise, America's Fall), опубликованной 25 октября порталом Zero Hedge. Автор: экономист Тайлер Дерден (Tyler Durden).

На данный момент, независимо от того, насколько огромен государственный долг США, всем странам нужны доллары. Доллары, чтобы платить за нефть. Доллары для своих финансовых систем, чтобы банки могли урегулировать контракты на товары и услуги, торгуемые в долларах.

Но за последние несколько лет Китай проделал большую работу для того, чтобы превратить юань в серьезного соперника доллару не только в торговле и урегулировании нефтяных контрактов, но и в качестве мировой резервной валюты. До настоящего времени единственным соперником по отношению к доллару являлся евро. Я считаю справедливым сказать, что отношения между двумя валютами были «деликатными».

Новость о том, что Саддам Хусейн собирается начать торговать своей нефтью в евро, появилась всего за несколько месяцев до того, как США и их «послушная ручная собачка» Великобритания внезапно решили, что Садам серьезно угрожает безопасности во всем мире. Что-то подобное произошло и с полковником Муаммаром Каддафи.

Во времена Каддафи валюта Ливии поддерживалась крупными запасами золота и серебра в стране. Это позволяло Каддафи финансировать крупные проекты, не обращаясь в западные банки за кредитами. Ливия не имела долгов и обладала собственными ресурсами и инфраструктурой. Кроме того, у Каддафи был план создать африканскую валюту, подкрепленную золотом и серебром (она должна была быть запущена в оборот к 2023 году). Все это было незадолго до того, как Хилари Клинтон прибыла в недавно разбомбленную Ливию и кричала в эфире CBS: «Мы пришли, мы увидели, он мертв». «Очаровательная» женщина. Я был удивлен, что она не сказала: «Миссия выполнена».

Ливия и Ирак были слишком маленькими странами, чтобы серьезно угрожать гегемонии доллара. С Китаем будет не так легко справиться.

Планы Китая, к слову, очень похожи на ливийские. Притом, Китай вовсе не одинок в своих стремлениях. Россия и страны БРИКС также очень заинтересованы в ослаблении доллара.

Несколько недель назад независимое ирландское издание сообщило:

«Согласно данным всемирного совета по золоту, Банк России удвоил темпы покупок золота, доведя долю слитков в своих международных резервах до самой высокой отметки за все 17 лет власти Владимира Путина».

В статье далее объясняется, как покупка золота означает, что России не приходилось покупать иностранную валюту (доллары):

«Золотая лихорадка» позволяет Банку России продолжать наращивать свои резервы, воздерживаясь от покупок иностранной валюты более двух лет».

У Китая и России есть очень большие золотые запасы. Китай фактически производит 12% всех его мировых запасов. Новый «петроюань» будет определенно щедро поддержан золотом.

Кто будет использовать эту новую валюту? За последние несколько лет Китая и Россия заключили много двусторонних соглашений. Москва и Пекин согласились игнорировать доллар настолько, насколько это возможно, и торговать напрямую в своих валютах. Конечно же, стоит рассчитывать и на поддержку Индии. India Times сообщила, что Индия совсем недавно подписала с Китаем соглашение об урегулировании проблемы использования юаня.

Кроме того, Япония и Китай согласились торговать юанях, минуя доллар, как и Иран. Сейчас они торгуют своей нефтью в юанях или евро. Вы когда-нибудь задумывались, почему Иран является для Соединенных Штатов частью «оси зла»? Это потому, что они не используют доллар.

Затем в 2015 году появились новости, что Катар открыл первый финансовый центр на Ближнем Востоке для торговли нефтью и газом в юанях. За предыдущие несколько лет торговля Китая с Катаром утроилась. Вскоре Катар был объявлен Вашингтоном спонсором терроризма, и союзники США в Персидском заливе (во главе с Саудовской Аравией) начали блокировать торговлю Катара. Хм. Возникает общая картина?

На данный момент США могут нести огромную долговую нагрузку, потому что каждый нуждается в долларах для торговли нефтью. Но что будет, если нефть начинает торговаться в долларах все меньше и меньше?

Спрос на доллар продолжит уменьшаться. Таким образом, мир начнет видеть долг США в совершенно другом свете, в то время как с Китаем происходит обратное, хотя на настоящий момент у Китая также очень большая долговая нагрузка.

Думаю, китайские власти это видят. Это еще одна причина, почему китайская цель — сделать юань важной международной валютой — за последние годы приобрела гораздо большую важность и срочность.

Падение США будет как финансовым, так и политическим

Политическим, потому что США привыкли обеспечивать реализацию своей внешней политики посредством санкций и эмбарго, но как только страны перестанут нуждаться в долларе и зависеть от него, эта власть быстро испарится.

Означает ли это все конец Соединенных Штатов Америки? Конечно, нет. Американцы по-прежнему будут работать и воспитывать своих детей, как и все остальные. Но доминирование доллара и американской финансовой системы будет уменьшаться по мере того, как истечет срок действия облигаций и долговых соглашений, деноминированных в долларах. В вместе с этими облигациями исчезнет власть и богатство многих американских элит.