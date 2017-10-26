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Россия
Масштабная тренировка по управлению стратегическими ядерными силами прошла в России
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    Масштабная тренировка по управлению стратегическими ядерными силами прошла в России

    20:50  26 Октября 2017
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    Масштабная тренировка по управлению стратегическими ядерными силами прошла в России

    Москва, 26 октября. На территории России прошла масштабная тренировка по управлению стратегическими ядерными силами (СЯС) страны. Об этом в четверг сообщили представители министерства обороны Российской Федерации.

    Как отметили в ведомстве, были отработаны практические действия боевых расчетов пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, экипажей атомных ракетных подлодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков ВКС РФ.

    «К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей СЯС России… Задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены», — указано в официальном заявлении.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в России прошли учения, в которых приняли участие две десантно-штурмовые дивизии ВДВ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #минобороны
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