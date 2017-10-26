ВС РФ успешно отработали пуск крылатых и баллистических ракет

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Москва, 26 октября. Вооруженные Силы Российской Федерации отработали пуск крылатых и баллистических ракет в рамках тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В рамках тренировки самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 взлетели с базовых аэродромов «Украинка», «Энгельс» и «Шайковка» и осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах на территории Камчатки, Республики Коми и Казахстана.

Также с космодрома «Плесецк» был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

Кроме того, атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота был осуществлен залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону «Чижа» в Архангельской области, а из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону «Кура».