Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Россия надеется на продуктивность нового раунда переговоров по Сирии в Женеве — Небензя
Россия
ВС РФ успешно отработали пуск крылатых и баллистических ракет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВС РФ успешно отработали пуск крылатых и баллистических ракет

    20:49  26 Октября 2017
    185

    ВС РФ успешно отработали пуск крылатых и баллистических ракет

    Москва, 26 октября. Вооруженные Силы Российской Федерации отработали пуск крылатых и баллистических ракет в рамках тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    В рамках тренировки самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 взлетели с базовых аэродромов «Украинка», «Энгельс» и «Шайковка» и осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах на территории Камчатки, Республики Коми и Казахстана.

    Также с космодрома «Плесецк» был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».  

    Кроме того, атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота был осуществлен залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону «Чижа» в Архангельской области, а из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону «Кура».

    Автор: Федор Веснин
    #минобороны рф #тренировка #пуски
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        1071
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        205
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4792
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        323