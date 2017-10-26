Вашингтон ввел санкции против командования армии Северной Кореи

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Вашингтон, 26 октября. Американская сторона приняла решение ввести санкции в отношении ряда представителей Корейской народной армии и членов правительства КНДР. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства финансов Соединенных Штатов Америки.

Речь идее о главе командования военной безопасности, которое занимается вопросами охраны лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во время его визитов в войска, и его заместителе. Кроме того, под санкции также попали министр труда, генеральный консул Корейской Народно-Демократической Республики в китайском городе Шэньян и другие политики.

U.S. sanctions seven individuals and three entities under North Korea provisions: Treasury Department pic.twitter.com/HyQrIIlHQi — Reuters U.S. News (@ReutersUS) October 26, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры с главой оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэрой. В ходе диалога политики обсудили вопросы, связанные с урегулированием ядерного кризиса на Корейском полуострове.