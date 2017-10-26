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Россия
Госдума отказалась вывести аборты из ОМС
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    Госдума отказалась вывести аборты из ОМС

    21:01  26 Октября 2017
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    Госдума отказалась вывести аборты из ОМС

    Москва, 26 октября. Государственная дума РФ при рассмотрении в первом чтении отклонила законопроект, разрешающий проведение абортов только в государственных медучреждениях и выводящий этот вид медицинской помощи из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и услуг частных клиник.

    Напомним, проект закона предполагал, что прерывание беременности за счет средств бюджета фонда ОМС может быть осуществлено исключительно при наличии медицинских либо социальных показаний. Кроме того, депутаты отмечали, что затраты на проведение абортов за счет региональных отделений фонда ОМС составляют около 5 миллиардов рублей в год, и предлагали направить эти деньги на материальную помощь беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

    Госдума с такой позицией не согласилась и отклонила инициативу, сообщает ТАСС.

    Напомним, законопроект был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с сенатором Еленой Мизулиной.

    Автор: Федор Веснин
    #аборты #мизулина #омс
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