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Сирия, 26 октября. Взрыв мины в городе Ракка привел к гибели нескольких курдских бойцов. На юго-западе Даръа был уничтожен один из командиров «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Башар Асад встретился со спецпосланником президента РФ Александром Лаврентьевым в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают стягивать войска в южную часть провинции Алеппо; ведут обстрел позиций ИГ1 в районе Аль-Каламат в Дейр эз-Зоре; нанесли авиаудары по позициям «Ан-Нусры»*** северо-восточнее Хамы.

«Исламское государство»: ведет бои с иракскими войсками в провинции Аль-Анбар.

Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила одного из командиров «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: при поддержке союзной группировки «Джейш Ат-Тани» готовит атаку на САА к западу от Алеппо; утверждает, что САА обстреливает позиции боевиков близ города Ар-Растан к северу от Хомса.

Курды: потеряли нескольких солдат в результате взрыва мины в окрестностях города Ракка.

Провинция Дамаск

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад принял российскую делегацию во главе со спецпосланником президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. Как сообщает информационное агентство SANA News, в ходе встречи обсуждались достигнутые победы, а также предстоящие мирные переговоры в Астане. Башар Асад подчеркнул, что сирийские вооруженные силы продолжают сражаться против «Исламского государства»1 и пытаться наладить диалог с представителями «умеренной оппозиции». В свою очередь, российская сторона подтвердила, что ВКС РФ продолжат оказывать Сирии активную помощь в борьбе с терроризмом, а также поддержат стремление официального Дамаска сохранить единство и территориальную целостность страны.

Провинция Алеппо

Оппозиционный новостной портал Syrian Revolution News Network опубликовал на своем Telegram-канале информацию о том, что командир группировки «Джейш Ат-Тани», выступающей на стороне террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», прибыл на линию фронта в район населенного пункта Аз-Захра к западу от Алеппо. Отмечается, что он намерен лично проинспектировать боевиков в преддверии новой атаки укрепрайонов Сирийской арабской армии (САА). Тем временем в южную часть региона продолжают прибывать подразделения правительственных войск, а также проасадовских ополченческих формирований, которые примут участие в освобождении авиабазы «Абу Ад-Духур», расположенной на западе провинции Идлиб.

Провинция Хомс

Военный источник в социальной сети Twitter (AEJKhalil), подконтрольный вооруженной оппозиции, в очередной раз сообщает об обстрелах опорных пунктов боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в северной части региона. Как утверждает источник, сирийские войска ведут артиллерийский огонь по позициям радикалов в районе населенного пункта Ар-Растан. Однако правительственные новостные порталы не подтверждают данную информацию. В этой части Сирии основные военные действия армия Башара Асада в настоящий момент ведет на севере соседней провинции Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

Стали известны новые подробности военной операции по освобождению острова Сакр на востоке административного центра провинции. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, наступление длилось около 15-ти часов. Части Сирийской арабской армии (САА) вместе с союзниками и под прикрытием ВКС РФ переправились на остров из района Аль-Синаа, который был полностью зачищен от ИГИЛ1 сегодня утром. Часть радикалов «Исламского государства» вышла из города еще после боевых вылетов российских военных самолетов, остальные попытались оказать сопротивление, однако вскоре также бежали.

Как передает информационный портал Damascus Now, в данный момент подразделения САР обстреливают опорные пункты террористов в районе Аль-Каламат. Часть боевиков уже оставила свои позиции.

Провинция Даръа

На юго-западе провинции продолжаются вооруженные стычки между радикалами террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству», и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает местный военный источник на своей странице в соцсети Telegram (daraa_now), в районе населенного пункта Джиллен исламистами Сирийской свободной армии (ССА) был уничтожен один из лидеров «Джейш Халид ибн Аль-Валид» по прозвищу Усман Бархан Аш-Шариф. Ранее сегодня в столкновениях с ИГИЛовцами ССА также потеряла двух командиров.

Провинция Ракка

Twitter-канал (AEJKhalil) сообщает о том, что несколько военнослужащих Демократической армии Сирии**** (SDF) погибли, подорвавшись на мине недалеко от здания завода по производству сахара, в окрестностях административного центра провинции. Напомним, город был захвачен курдскими отрядами 17 октября этого года. По приблизительным подсчетам, в ходе боев погибло 3250 человек, включая 1130 гражданских лиц. Множество мирных жителей были убиты в результате авиаударов международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки.

Провинция Хама

Авиация сирийских ВВС провела боевые вылеты в районе деревень Джубб Аль-Абьад и Аль-Хафи, находящихся в оккупации боевиков антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. Об этом сообщает Twitter-канал (AEJKhalil). Никакой информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало. Несколькими часами ранее населенный пункт Джубб Аль-Абьад был взят под огневой контроль силами правительственной армии при помощи российских ВКС.

Ирак

Ранее сообщалось о том, что иракские войска начали военную операцию по зачистке городов Аль-Каим и Рава от террористов «Исламского государства». На стороне вооруженных сил Ирака также выступают отряды ополченцев-шиитов «Хашд Аш-Шааби». Кроме того, в западной провинции Аль-Анбар также активно действует военная иракская авиация. По словам премьер-министра страны Хайдера Аль-Абади, на данный момент у террористов ИГ уже не остается иного выбора, кроме как сдаться добровольно или умереть.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)