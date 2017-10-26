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Украина
Проханов: Мосийчук наказан божьим контрударом за святотатство
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    Проханов: Мосийчук наказан божьим контрударом за святотатство

    20:21  26 Октября 2017
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    Проханов: Мосийчук наказан божьим контрударом за святотатство

    Поиски «русского следа» в покушении на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука стали одной из тем обсуждения в вечернем выпуске программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    При этом, как объяснили ведущие программы, тема «русского следа» была на Украине «доказана» исключительно кадрами трехлетней давности — Мосийчук палит из автомата по портрету главы Чечни Рамзана Кадырова, а тот позже называет нардепа трусом.

    «Он всем надоел, его скоро свои же убьют, а скажут, что убил Кадыров», — говорил глава Чечни три года назад.

    (Как известно, Рамзан Кадыров уже категорически опроверг причастность к сегодняшнему покушению на Мосийчука).

    Проханов: Мосийчук наказан божьим контрударом за святотатство

    Теперь Игорь Мосийчук, едва оправившись после наркоза, уже назвал себя «зверем» и пообещал жестоко отомстить тем, кто на него покушался.

    «След московский, а исполнение украинское — они ранили не просто нардепа, а ранили зверя, который будет лично вершить суд и исполнять приговор», — заявил Мосийчук.

    «Общий накал войны между нашими странами очень высок, и это покушение — один из эпизодов этой войны», — назвал произошедшее с Мосийчуком вице-мэр Очакова Гордей Белов.

    Свое слово по поводу покушения на Игоря Мосийчука сказал присутствовавший в студии среди политиков и депутатов писатель Александр Проханов.

    «К разговору о том, что это российский след. У России гигантские средства воздействия на Украину, которыми она, возможно, к сожалению, не пользуется. Мосийчук расстрелял портрет, а колдуны, маги, чародеи в таких случаях колют портрет иголками. Мосийчук совершил магический удар, а это был контрудар магу, чародею, который совершил святотатство. Мосийчук наказан божьим контрударом», — заявил Проханов.

    Напомним, Игорь Мосийчук был ранен при срабатывании взрывного устройства, прикрепленного к мотоциклу. В результате этого инцидента погибли два человека, в том числе охранник депутата. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «теракт», подозреваемых пока нет, но «русский след» рассматривается как одна из основных версий.

    Автор: Алексей Громов
    #мосийчук #железняк #проханов
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