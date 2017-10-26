Посольство РФ в США предложило ответные меры на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter

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Вашингтон, 26 октября. Посольство России в США предложило компании Twitter задуматься, что будет, если Москва примет решение убрать рекламу из этой соцсети на территории РФ.

Ранее платформа микроблогов Twitter объявила об изменении политики размещения рекламных объявлений, которая коснулась российских СМИ — RT и Sputnik. Компания Twitter заявила, что больше не будет принимать рекламу со всех аккаунтов, принадлежащих информационным агентствам RT и Sputnik.

«Только представьте себе, РФ примет решение убрать рекламу в Twitter в России», — написал в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь ведомства Николай Лахонин.

Just imagine, @pgreenberger @policy @twittergov, “Russia will make policy decision to off-board Twitter advertising in Russia” — Nick Lakhonin (@RusEmbUSApress) October 26, 2017

Решение руководства компании Twitter мотивируется тем, что RT и Sputnik фигурируют в докладе главы национальной разведки от января 2017 года. При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что компания Twitter сама предложила каналу сотрудничество в рекламной сфере, а теперь использует это против СМИ.