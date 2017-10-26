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Россия и Турция готовят новое соглашение по туризму
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    Россия и Турция готовят новое соглашение по туризму

    20:01  26 Октября 2017
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    Россия и Турция готовят новое соглашение по туризму

    Москва, 26 октября. В Анталье прошло заседание российско-турецкой группы по развитию туризма. Об этом журналистам сообщил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов. 

    Стороны обсудили итоги туристического сезона 2017 года, а также вопросы безопасности и санитарно-эпидемиологическую обстановку в Турции. Также ведется работа по подготовке нового соглашения по развитию туризма.

    «Мы ведем работу по подготовке нового межправительственного соглашения по развитию туризма между Российской Федерацией и Турецкой Республикой», — цитирует слова Сафонова РИА Новости.

    Кроме того, Москва и Анкара достигли соглашения по развитию круизного туризма в черноморском регионе. Согласно предварительным данным, новые маршруты могут быть созданы уже в 2018 году.

    «Мы будем к этому стремиться. Однако маршруты и сроки начала круизных туров будут еще уточняться», — резюмировал глава Ростуризма.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Федеральное агентство по туризму начало тестирование системы «Электронная путевка».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #турция
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