Россия и Турция готовят новое соглашение по туризму

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Москва, 26 октября. В Анталье прошло заседание российско-турецкой группы по развитию туризма. Об этом журналистам сообщил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

Стороны обсудили итоги туристического сезона 2017 года, а также вопросы безопасности и санитарно-эпидемиологическую обстановку в Турции. Также ведется работа по подготовке нового соглашения по развитию туризма.

«Мы ведем работу по подготовке нового межправительственного соглашения по развитию туризма между Российской Федерацией и Турецкой Республикой», — цитирует слова Сафонова РИА Новости.

Кроме того, Москва и Анкара достигли соглашения по развитию круизного туризма в черноморском регионе. Согласно предварительным данным, новые маршруты могут быть созданы уже в 2018 году.

«Мы будем к этому стремиться. Однако маршруты и сроки начала круизных туров будут еще уточняться», — резюмировал глава Ростуризма.

Напомним, ранее стало известно о том, что Федеральное агентство по туризму начало тестирование системы «Электронная путевка».