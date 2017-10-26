Разбогатевший Порошенко вошел в пятерку самых состоятельных украинцев

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Киев, 26 октября. Президент Украины Петр Порошенко увеличил свое личное состояние до миллиарда долларов и занимает пятое место в списке самых богатых украинцев. Об этом свидетельствуют данные рейтинга самых зажиточных граждан Украины.

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом украинский лидер разбогател на 7%. Ключевым активом Порошенко является кондитерская корпорация Roshen, сообщают украинские СМИ. В то же время в декларации за 2016 год он также указал, что является собственником 99 компаний.

Первое место рейтинга самых богатых украинцев уже много лет неизменно — его оккупировал владелец группы SCM Ринат Ахметов. Его состояние эксперты оценили в 6,9 миллиарда долларов, за год оно увеличилось на 68%. Второе место занимает владелец металлургической компании «Интерпайп» Виктор Пинчук, состояние которого оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Замыкают тройку лидеров Константин Жеваго, на банковских счетах и в активах которого значатся те же 1,4 миллиарда долларов. При этом состояние совладельца компании Ferrexpo показало по сравнению с прошлым годом внушительный рост — на целых 209%.



Отметим, суммарное состояние всех участников рейтинга — 26,7 миллиарда долларов, что на 33% больше, чем в 2016 году.

Напомним, ранее из жизни ушел один из богатейших людей Украины в прошлом — Виталий Сацкий.