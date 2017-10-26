«Она сейчас номер один»: Маликов предложил Поклонской должность своего пиарщика

В Избранное

Москва, 26 октября. Российский музыкант Дмитрий Маликов объявил о поиске PR-менеджер для своего нового клипа. Об этом певец написал в своем микроблоге Twitter.

Маликов сообщил, что готовится к премьере нового клипа, поэтому ему срочно нужен PR-менеджер для продвижения видео. По мнению артиста, на эту должность прекрасно подойдет депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая активно выступает против фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Завтра премьера клипа. Срочно нужен пиарщик. Думаю позвонить Поклонской. Она сейчас номер один в этом вопросе», — написал Маликов и добавил хэштег #императортвиттера.

Завтра премьера клипа. Срочно нужен пиарщик. Думаю позвонить Поклонской.Она сейчас номер один в этом вопросе!#императортвиттера pic.twitter.com/HpePl2rlXp — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) October 26, 2017

Пост Маликова быстро набрал несколько тысяч лайков и пару сотен комментариев. По мнению некоторых пользователей, клип Маликова получит большую популярность, если в основу его сюжета ляжет история любви Николая II и Матильды Кшесинской.