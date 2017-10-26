Новости Украины: Киев ищет организатора покушения на Мосийчука, Саакашвили переезжает в палатку

В Избранное

Украина, 26 октября. Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва мопеда, соратник Яроша Владислав Литвин предложил вернуть Крым с помощью минометных обстрелов, Саакашвили пообещал жить в палатке напротив здания парламента. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Покушение на Мосийчука

Наиболее обсуждаемым событием стало «покушение» на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Когда он выходил из здания, где расположена студия украинского телеканала, произошел взрыв припаркованного на обочине мопеда. В результате происшествия скончался охранник Мосийчука, а также случайный прохожий. Самого нардепа доставили в больницу и успешно прооперировали, он уже успел дать интервью украинским СМИ.

По версии потерпевшего, за «покушением» на него стоят российские спецслужбы. СБУ объявила инцидент терактом, а президент Украины Петр Порошенко потребовал установить причины и возможных виновников организации взрыва. Украинская журналистка Янина Соколовская в эфире российского ТВ высказала мнение, что за «покушением» может стоять экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По мнению журналистки, политик мог бы использовать гнев радикалов, потерявших одного из своих соратников, чтобы свергнуть действующий политический режим. Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко предположил, что организатором «покушения» может быть депутат Оппозиционного блока Сергей Левочкин, сообщает Газета.ru.

Прозвучали и иные версии. Политический аналитик Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение что взрыв мог оказаться просто случайностью, поскольку Украина наводнена оружием. Кроме того, политолог напомнил, что у Мосийчука на Украине много врагов, поскольку он много кому перешел дорогу.

Вернуть Крым с помощью артобстрелов

Командир 5-го батальона Украинской добровольческой армии и сторонник депутата рады Дмитрия Яроша Владислав Литвин предложил вернуть Крым в состав Украины крайне необычным способом — с помощью артиллерийских обстрелов. По его словам, у Украины сегодня достаточно военной мощи, чтобы это сделать.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) Андрей Кошкин в комментарии ФАН усомнился в адекватности мировосприятия Литвина. По его словам, подобного рода опасные идеи привели как раз к тому, что сегодня на Украине системный кризис. Кошкин подчеркнул, что Россия не позволит радикалам проявлять агрессию.

«Любые «обстрелы» будут предотвращены или мгновенно пресечены самыми жесткими мерами», — сказал эксперт.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году, такое решение было принято путем проведения референдума. Абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с РФ.

Саакашвили переезжает в палатку

Экс-президент Грузии, опальный бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили участвует в бессрочной акции протеста напротив здания парламента. Политик регулярно делает со сцены различные громкие и провокационные заявления. Он пообещал митингующим жить в палатке.

«Я вам обещаю, я буду вместе с вами пока это нужно, и я никогда не приду за ключом от кабинета, мы все вместе изменим правила игры», — заявил Саакашвили.

Также оппозиционер объявил действующую власть в незаконном свержении режима предыдущего президента Украины Виктора Януковича. Политик отверг обвинения в том, что его лагерь финансируется олигархами.