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Экс-сенатора Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи рублей за употребление наркотиков
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    Экс-сенатора Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи рублей за употребление наркотиков

    19:34  26 Октября 2017
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    Экс-сенатора Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи рублей за употребление наркотиков

    Москва, 26 октября. Тверской районный суд российской столицы принял решение оштрафовать на четыре тысячи рублей бывшего члена Совета Федерации России Умара Джабраилова.

    Во время заседания суда было объявлено, что предприниматель, который был задержан в августе 2017 года, признан виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью один статьи 6.9 КоАП (употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача).

    Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов сообщили о том, что экс-сенатор Умар Джабраилов признался в стрельбе в элитном столичном отеле в августе 2017 года.

    Непосредственно расследование уголовного дела о хулиганстве было завершено. Согласно данным экспертов, в крови у задержанного были обнаружены следы наркотических веществ.

    Автор: Алексей Громов
    #джабраилов
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