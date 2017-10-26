Экс-сенатора Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи рублей за употребление наркотиков

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Москва, 26 октября. Тверской районный суд российской столицы принял решение оштрафовать на четыре тысячи рублей бывшего члена Совета Федерации России Умара Джабраилова.

Во время заседания суда было объявлено, что предприниматель, который был задержан в августе 2017 года, признан виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью один статьи 6.9 КоАП (употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача).

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов сообщили о том, что экс-сенатор Умар Джабраилов признался в стрельбе в элитном столичном отеле в августе 2017 года.

Непосредственно расследование уголовного дела о хулиганстве было завершено. Согласно данным экспертов, в крови у задержанного были обнаружены следы наркотических веществ.