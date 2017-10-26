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Политика
Посольство РФ в США предложило ответные меры на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter
Политика
МИД РФ пообещал Twitter ответные меры на запрет рекламы с аккаунтов RT и Sputnik
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    МИД РФ пообещал Twitter ответные меры на запрет рекламы с аккаунтов RT и Sputnik

    19:28  26 Октября 2017
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    МИД РФ пообещал Twitter ответные меры на запрет рекламы с аккаунтов RT и Sputnik

    Москва, 26 октября.  Москва расценивает запрет на рекламу со всех аккаунтов RT и Sputnik в Twitter как результат давления части истеблишмента и спецслужб США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Он подчеркнула, что данное решение нарушает межународные нормы и внутренние законодательные акты, которые гарантируют свободу слова.

    «Расцениваем это как очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российского телеканал RT и ставший результатом давления части американского истеблишмента и спецслужб. Ответные меры естественно последуют», — заявила Захарова RT.

    Представитель МИД РФ подчеркнула, что присоединение частных корпораций к кампании против российским СМИ является доказательством беспрецедентной атаки силовиков США на СМИ.

    Напомним, платформа микроблогов Twitter объявила об изменении политики размещения рекламных объявлений и прекратила принимать рекламу со всех аккаунтов RT и Sputnik.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #захарова #twitter #rt #sputnik
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