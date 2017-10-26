Минэнерго огласило список членов экипажа и пассажиров пропавшего в Арктике Ми-8

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Москва, 26 октября. Минэнерго РФ обнародовало список имен пассажиров и экипажа вертолета Ми-8, пропавшего в Арктике.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пропавшее воздушное судно ищут пять кораблей береговой охраны, два спасательных судна, корабль компании «Арктикуголь», в лизинге у которой находился вертолет, и два квадроцикла.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на борту находились сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио, а также члены экипажа Евгений Баранов, Владимира Фролов, Алексей Поуляускас, Марат Михтаров и Алексей Королев, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что вертолет, на борту которого находились восемь человек, в том числе глава «Арктикугля», упал в море в Норвегии.