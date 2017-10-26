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Названы самые быстрые и мощные смартфоны в мире
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    Названы самые быстрые и мощные смартфоны в мире

    19:18  26 Октября 2017
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    Названы самые быстрые и мощные смартфоны в мире

    Москва, 26 октября. Специалисты составили рейтинг самых быстрых смартфонов в мире. «Золото» и «серебро» достались смартфонам компании Apple. Рейтинг был составлен создателями приложения AnTuTu, предназначенного для изучения быстродействия мобильных устройств.

    Если по итогам августа на вершине рейтинга разместились OnePlus 5 и HTC U11, то в сентябре призовые места достались новым смартфонам iPhone 8 Plus и iPhone 8. Третье место занял августовский лидер OnePlus 5. Кроме того, в первую десятку вошли смартфоны HTC U11, ZTE nubia Z17, Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy S8 и S8+.

    Стоит отметить, что телефон-победитель iPhone 8 Plus с шестиядерным процессором был представлен в сентябре 2017 года. Несмотря на популярность смартфонов Apple в России старт продаж новых смартфонов не вызвал ажиотажа.

    Автор: Алексей Громов
    #смартфоны #oneplus 5 #samsung galaxy note 8 #iphone 8 plus #htc u11 #zte nubia z17 #xiaomi mi6
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