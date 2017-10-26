Сирия в паутине лжи США: главный спонсор терроризма назвал РФ основным «поставщиком» кадров в ИГ

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Представители Соединенных Штатов заявили о том, что Россия якобы является главным поставщиком кадров в «Исламское государство» (группировка запрещена в РФ). Это высказывание было основано на результатах исследования американской консалтинговой компании Soufan Group. Согласно подсчетам, за ИГИЛ1 на территории Сирии и Ирака воюют 3417 выходцев из России. На втором месте оказалась Саудовская Аравия, а следом идут Иордания, Тунис и Франция.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе интервью журналистам подчеркнул, что серьезно сомневается в подлинности этой информации, поскольку неизвестно, на основании каких именно сведений был подготовлен данный доклад. В любом случае те, кто примкнул к террористам ИГ1 и сейчас противостоит Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ, являются, прежде всего, преступниками. В настоящий момент российская авиационная группа ведет операцию в сирийской провинции Дейр эз-Зор по их уничтожению, отметил Песков.

Он также напомнил, что Владимир Путин еще в начале военной кампании ВКС РФ в САР говорил о нескольких тысячах выходцев из России, в частности — с Северного Кавказа, примкнувших к «Исламскому государству» и участвующих в боях на территории Сирии. Противодействие возвращению этих боевиков в РФ, что может повлечь за собой теракты и распространение радикального исламизма в стране, по заявлению президента, и является одной из целей операции российских сил в Сирии.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог Владимир Шаповалов убежден, что представленные американской организацией данные не соответствуют действительности. По его мнению, Соединенные Штаты вновь «вбросили» данную тему в мировые СМИ с целью отвлечь внимание общественности от последних успехов российских ВКС в борьбе с ИГИЛ и в целом нивелировать вклад РФ в борьбу с международным терроризмом и в процесс мирного урегулирования сирийского кризиса. Об этом эксперт рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Это очередной выпад со стороны США в рамках информационной войны против России, которая фактически одержала победу на всех фронтах — военном, политическом, дипломатическом и даже на гуманитарном. Борьба с установившимся на Ближнем Востоке российским влиянием, таким образом, перешла в формат активной дискредитации. С этой целью применяются все новые и новые технологии. Понятно, что представленная цифра «взята с потолка», она не отражает реальность».

Кроме того, Вашингтон, вполне возможно, вновь прибегнул к своему излюбленному приему подмены понятий. Не исключено, что в докладе компании Soufan Group под словосочетанием «выходцы из РФ» прячется другое более широкое понятие — «выходцы из СНГ». К подобным методам компрометирования США и их союзники прибегали уже не раз.

«Такой вариант очень даже вероятен, поскольку этот прием использовался Западом ранее. Но все же, хочу подчеркнуть, важно даже не это. Мало того, что эта цифра попросту «нарисована» и что речь идет всего лишь о желании США дискредитировать нашу страну, выставив ее главным поставщиком боевиков в ИГ. На самом деле всем понятно, что корни нужно искать в совершенно других местах».

Владимир Шаповалов считает, что в данном случае важно совершенно другое, а именно тот неоценимый вклад, который внесла Россия в борьбу с «Исламским государством»1, «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ) и другими террористическими группировками в Сирии. Что касается Соединенных Штатов, то они, напротив, куда чаще были замечены в сотрудничестве с исламистами, нежели в деле противостояния им.

«Дело не в цифрах. Конечно, действительно есть выходцы из РФ, которые воюют на стороне боевиков. Этого никто и не скрывает. Обучение в лагерях ИГИЛ прошло также большое количество граждан европейских стран (причем многим из них потом удается вернуться на родину), а также других ближневосточных государств. Но важно даже не это. Важно то, каким образом террористические организации финансируются, откуда они получают средства, откуда они получают вооружение. И уже вот здесь появляется очень большой вопрос к самим Соединенным Штатам».

1 Организация запрещена на территории РФ.