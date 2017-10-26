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Политика
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Политолог жестко ответил на обвинения Геращенко: Зачем России стрелять из пушек по «воробью» Мосийчуку
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    Политолог жестко ответил на обвинения Геращенко: Зачем России стрелять из пушек по «воробью» Мосийчуку

    19:34  26 Октября 2017
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    Политолог жестко ответил Геращенко: Кто такой Мосийчук, чтобы из пушек стрелять по такому воробью

    На ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире «Первого канала» политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян ответил на порочащие Россию заявления помощника главы МВД Украины Антона Геращенко, сделанные в связи со взрывом в Киеве, в результате которого пострадал народный депутат Игорь Мосийчук.

    Уже спустя несколько часов после того, как у здания одного из телеканалов сдетонировал начиненный взрывчаткой мотоцикл, официальной версией МВД Украины стала попытка покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Однако спустя полчаса после взрыва помощник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко дал наводку — где удобнее искать след.

    «Одна из версий следствия в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста. Полиция и СБУ приложат все усилия для раскрытия данного террористического акта, — заявил он. — Проклятья и гибель врагам Украины!».

    "Одна из версий следствия в числе прочих — действия российских спецслужб"

    «Мы не должны уподобляться Геращенко и делать выводы через 30 минут, — говорит эксперт. — Я просто хочу сказать, что спецслужбы любой серьезной страны могут устранить, если захотят, любого человека двадцатью способами, которые будут напоминать естественную смерть или наоборот. Вопрос в том, хотят ли они этого?».


    Кургинян считает надуманные заявления официального лица Украины конспирологической теорией, которая никоим образом не вяжется с действительностью и не имеет никакого отношения к России.


    «Политическая дестабилизация Украины была осуществлена не Россией, а правыми радикалами, — считает Сергей Кургинян. — И если уж России была бы интересна политическая дестабилизация, зачем нам взрыв, который переводит все из политического конфликта между [Михаилом] Саакашвили и [Петром] Порошенко (если кто-то хочет ослабления, то такой конфликт очень выгоден) в ситуацию консолидации в условиях теракта? Скорее, это дело рук противоположной стороны. Это могут быть и бытовые дела, и коммерческие версии, их может быть много. Но если уж смотреть, кому это выгодно, ясно, что это никак не России».

    Эксперт напомнил, что Москве выгодно совершенно противоположное развитие событий.

    «России совершенно не нужно, чтобы внимание общественности переключилось с политического конфликта между Порошенко и Саакашвили на теракт, про который можно сказать: «О, злые силы, давайте перед их лицом консолидируемся. Внешние враги… И зачем это вообще нужно России? И кто такой Мосийчук, чтобы из пушек стрелять по этому, прошу прощения, воробью? Здоровья ему, мы не хотим никого ни коим образом оскорблять, но ясно, что это мелкая фигура. Поэтому здесь ничего подобного быть не может»,  — резюмировал он.

    Автор: Алиса Яковлева
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