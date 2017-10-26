В Госдуме прокомментировали возможность возвращения лидеров «Меджлиса» в Крым

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Москва, 26 октября. Лидеры запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз и Ильм Умеров могут вернуться в Крым, если пожелают. Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Ранее президент России Владимир Путин помиловал осужденных в Крыму заместителей руководителя «Меджлиса1 крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Бальбек пояснил, что Чийгоз и Умеров могут вернуться в Крым на правах помилованных президентом лиц. При этом апелляции, которые были отозваны защитой Чийгоза и Умерова подтверждают признание ими своей вины. По его словам, лидеры меджлиса имеют полное право проживать на территории Крыма обычные законопослушные граждане. Он также добавил, что лидерам меджлиса следует сделать выводы из данной ситуации и неукоснительно соблюдать российское законодательство.

«Хотелось бы предупредить этих «борцов за свободу», что снаряд в одну воронку дважды не попадает, и если они продолжат свою антиобщественную и противозаконную деятельность, то второго помилования от президента они не получат», — сказал Бальбек в комментарии РИА Новости.

Напомним, Умеров был приговорен к двум годам колонии-поселения по обвинению в «публичных призывах, направленных на изменение территориальной целостности России». Чийгоз, организовавший беспорядки у стен крымского парламента в феврале 2014 года, был приговорен к восьми годам колонии общего режима.

1 Организация запрещена на территории РФ.