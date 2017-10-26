Путин поручил обеспечить воздушное сообщение с городами, принимающими ЧМ-2018

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Москва, 26 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министерству транспорта обеспечить воздушное сообщение с городами, которые в 2018 году примут чемпионат мира по футболу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

По итогам заседания Совета по физической культуре и спорту и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» глава государства указал на то, что необходимо предусмотреть введение дополнительных рейсов.

«Принять меры по обеспечению воздушных перевозок в города-организаторы в соответствии с расписанием матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, в том числе предусмотрев введение дополнительных авиарейсов», — указано в документе.

Напомним, ранее стало известно о том, что болельщики направили около 3,5 миллиона заявок в FIFA на приобретение билетов на игры чемпионата мира 2018 года.