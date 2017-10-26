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Белая Lada-седан оказалась первым автомобилем у большинства россиян
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    Белая Lada-седан оказалась первым автомобилем у большинства россиян

    19:01  26 Октября 2017
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    Белая Lada-седан оказалась первым автомобилем у большинства россиян

    Москва, 26 октября. Самой популярной первой машиной у россиян является автомобиль Lada-седан белого цвета. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами известной интернет-площадки по покупке автомобилей в России. 

    Сообщается, что у 70% опрошенных первым автомобилем была машина отечественного производства, 48% указали, что их первый авто был произведен на заводе ВАЗ.

    Отметим, мнения участников опроса об отечественных автомобилях разделились: если Lada 2107 многие называют «самодвижущейся тележкой», то о «Волгах» участники исследования отзываются в основном положительно, используя словосочетания «лучший отечественный автомобиль XX века» и «машина-мечта».

    Среди машин иностранного производства большинство опрошенных выделили автомобиль Toyota, назвав его «надежным» и «неубиваемым».

    Автор: Федор Веснин
    #опрос #lada #первая машина
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