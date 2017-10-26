Белая Lada-седан оказалась первым автомобилем у большинства россиян

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Москва, 26 октября. Самой популярной первой машиной у россиян является автомобиль Lada-седан белого цвета. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами известной интернет-площадки по покупке автомобилей в России.

Сообщается, что у 70% опрошенных первым автомобилем была машина отечественного производства, 48% указали, что их первый авто был произведен на заводе ВАЗ.

Отметим, мнения участников опроса об отечественных автомобилях разделились: если Lada 2107 многие называют «самодвижущейся тележкой», то о «Волгах» участники исследования отзываются в основном положительно, используя словосочетания «лучший отечественный автомобиль XX века» и «машина-мечта».

Среди машин иностранного производства большинство опрошенных выделили автомобиль Toyota, назвав его «надежным» и «неубиваемым».