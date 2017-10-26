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Политика
Посольство РФ в США предложило ответные меры на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter
Политика
Абсолютно русофобская история: в Совфеде резко осудили запрет рекламы RT в Twitter
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    Абсолютно русофобская история: в Совфеде резко осудили запрет рекламы RT в Twitter

    18:45  26 Октября 2017
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    Абсолютно русофобская история: в Совфеде резко осудили запрет рекламы RT в Twitter

    Сервисная служба микроблогов Twitter запретила аккаунтам российских информагентств Russia Today (RT) и Sputnik размещать любые рекламные посты. Соответствующее решение было обнародовано вечером 26 октября. В руководстве Twitter это решение связали с неоднократно опровергнутыми Москвой «выводами» американских спецслужб, что RT и Sputnik якобы пытались повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Проявлением русофобии назвал этот недружественный по отношению к российским СМИ акт зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, по мнению которого, делать вид, что ничего особенного не произошло, ни в коем случае нельзя.

    «Это абсолютно русофобская история, и на нее, конечно, надо обратить самое пристальное внимание, — отметил сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это продолжение русофобского тренда, в котором ничего не меняется с точки зрения взаимоотношений Запада и России. Уверен, причина такого решения руководства Twitter на самом деле никакого отношения к американским выборам не имеет. Дело абсолютно в другом. Причина только в одном — сегодня вся информационная машина Соединенных Штатов Америки направлена на дискредитацию России. А Russia Today и Sputnik — это реально очень объективные и очень уважаемые информационные источники, в том числе на Западе, которыми пользуются практически все, даже американские сенаторы и депутаты британского парламента».

    Абсолютно русофобская история: в Совфеде резко осудили запрет рекламы RT в Twitter

    Это-то и не нравится американскому истеблишменту, резко настроенному резко против России, считает сенатор.

    «Именно по этой причине в США так хотят ввести ограничения для наших информационных агентств, всячески ограничить к ним доступ, а через дискредитацию этих изданий дискредитировать и Россию. Молчать об этом ни в коем случае нельзя — об этом надо говорить, в том числе через средства массовой информации, и то, что СМИ это обсуждают, — это правильно», — отметил собеседник ФАН.

    По словам Клинцевича, Госдума обязательно отреагирует на этот недружественный выпад против российских информационных агентств.

    «Думаю, реакция обязательно последует. Это наверняка будет обсуждаться в комиссии Алексея Пушкова по информационной политике, обязательно будут приняты необходимые решения, и в ближайшее время последует ответная реакция», — подчеркнул Франц Клинцевич.

    Напомним, владельцем системы микроблогов Twitter является компания Twitter Inc., главный офис которой находится в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Там же находится главный сервер компании. Twitter Inc. также имеет серверы и офисы в Сан-Антонио (штат Техас) и Бостоне (штат Массачусетс).

    Автор: Алексей Громов
    #клинцевич #twitter #rt #sputnik
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