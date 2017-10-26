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Однокурсник сбившей людей «мажорки» из Харькова открыл стрельбу по прохожим
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    Однокурсник сбившей людей «мажорки» из Харькова открыл стрельбу по прохожим

    18:40  26 Октября 2017  /обновлено: 18:43  26 Октября 2017
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    Однокурсник сбившей людей «мажорки» из Харькова открыл стрельбу по прохожим

    Харьков, 26 октября. Молодой человек открыл стрельбу из пистолета по прохожим в центре Харькова. Инцидент произошел на улице Пушкинской.

    По информации украинских интернет-пользователей, парень стрелял, находясь на балконе квартиры.

    Информация об инциденте поступила в полицию в 12.20 по местному времени. Личности молодых людей, причастных к обстрелу, уже установлены, сообщает телеканал «112 Украина».

    Выяснилось, что всего в стрельбе участвовали четыре человека. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия».

    Предмет, похожий на пистолет, был доставлен на экспертизу. Стрелкам грозит тюремный срок от трех до семи лет.

    Отмечается, что одним из стрелков оказался однокурсник «мажорки» Елены Зайцевой, устроившей смертельное ДТП в Харькове.

    Автор: Алексей Громов
    #стрельба #харьков
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