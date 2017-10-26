Коалиция США призналась в убийстве 786 мирных жителей Сирии и Ирака

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Вашингтон, 26 октября. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с ИГ1 (запрещено в РФ), признала, что в результате ударов ее авиации с начала операции в августе 2014 года погибли 786 мирных жителей Сирии и Ирака.

«На сегодняшний день на основе доступной информации штаб операции оценивает, что по меньшей мере 786 мирных жителей были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — заявили в коалиции.

Напомним, операция против «Исламского государства»1 проходит с 2014 года без официального согласия властей Сирии. 30 сентября 2014 года ВКС РФ начали операцию по борьбе с ИГ в САР по просьбе правительства страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.