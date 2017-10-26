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Политика
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Политика
Путин поручил усилить меры безопасности на транспорте и в отелях во время ЧМ-2018
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    Путин поручил усилить меры безопасности на транспорте и в отелях во время ЧМ-2018

    20:00  26 Октября 2017
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    Путин поручил усилить меры безопасности на транспорте и в отелях во время ЧМ-2018

    Москва, 26 октября. Президент РФ Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Об этом говорится в перечне поручений президента правительству РФ и главам субъектов Федерации, принимающих матчи чемпионата мира.

    «Принять дополнительные меры в области обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на объектах транспортной и гостиничной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, принимающих матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», — говорится в поручении главы государства.

    Кроме того, Владимир Путин поручил выбрать единственного поставщика охранных услуг для обеспечения безопасности на объектах чемпионата мира, а также распорядился проработать вопрос об использовании системы идентификации футбольных болельщиков и Информационной системы контроля доступа на объекты чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #чм-2018 #чемпионат мира по футболу 2018
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