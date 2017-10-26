Путин поручил усилить меры безопасности на транспорте и в отелях во время ЧМ-2018

В Избранное

Москва, 26 октября. Президент РФ Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Об этом говорится в перечне поручений президента правительству РФ и главам субъектов Федерации, принимающих матчи чемпионата мира.

«Принять дополнительные меры в области обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на объектах транспортной и гостиничной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, принимающих матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», — говорится в поручении главы государства.

Кроме того, Владимир Путин поручил выбрать единственного поставщика охранных услуг для обеспечения безопасности на объектах чемпионата мира, а также распорядился проработать вопрос об использовании системы идентификации футбольных болельщиков и Информационной системы контроля доступа на объекты чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.