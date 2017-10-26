Двое детей и трое взрослых пострадали при взрыве в Донецке

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Донецк, 26 октября. В результате взрыва в жилом доме в центре Донецка пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой народной республики.

«На данный момент есть пятеро пострадавших. Из них — двое детей, восемь и четыре с половиной года», — приводит РИА Новости комментарий представителей ведомства.

Отмечается также, что среди пострадавших есть семнадцатилетняя девушка. Она доставлена в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака с ожогами 98% тела.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате взрыва на Красноармейской улице ранения получили три человека.

Взрыв в многоквартирном жилом доме в центре Донецка вызвал обрушение одного из подъездов — в настоящее время завалы разбирают сотрудники МЧС. Отметим, предварительной версией инцидента назвали взрыв газа.