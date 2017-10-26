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Происшествия
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Двое детей и трое взрослых пострадали при взрыве в Донецке
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    Двое детей и трое взрослых пострадали при взрыве в Донецке

    18:28  26 Октября 2017
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    Двое детей и трое взрослых пострадали при взрыве в Донецке

    Донецк, 26 октября. В результате взрыва в жилом доме в центре Донецка пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой народной республики.

    «На данный момент есть пятеро пострадавших. Из них — двое детей, восемь и четыре с половиной года», —  приводит РИА Новости комментарий представителей ведомства.

    Отмечается также, что среди пострадавших есть семнадцатилетняя девушка. Она доставлена в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака с ожогами 98% тела.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате взрыва на Красноармейской улице ранения получили три человека.

    Взрыв в многоквартирном жилом доме в центре Донецка вызвал обрушение одного из подъездов — в настоящее время завалы разбирают сотрудники МЧС. Отметим, предварительной версией инцидента назвали взрыв газа. 

     

    Автор: Федор Веснин
    #взрыв #донецк #жилой дом
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