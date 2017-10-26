Twitter запретил любую рекламу RT и Sputnik

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Москва, 26 октября. Платформа микроблогов Twitter объявила об изменении политики размещения рекламных объявлений, что коснулось российских СМИ — RT и Sputnik. Западная компания прекратила принимать рекламу со всех принадлежащих СМИ аккаунтов.

Руководство Twitter внесло изменения в политику по вопросу размещения рекламных объявлений, ограничений затронули российские СМИ.

«Поскольку рекламодатели, приобретая рекламу в Twitter, могут демонстрировать её не только своим подписчикам, реклама в Twitter подпадает под большее число ограничений», — говорится в сообщении.

Решение руководства платформы микроблогов основано на том, что названные СМИ фигурируют в докладе главы национальной разведки от января 2017 года. Изменения не охватывают других рекламодателей, RT и Sputnik остаются обычными пользователями. В начале октября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что сервис сам предложил каналу сотрудничество, а сейчас это используется против СМИ.