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Twitter запретил любую рекламу RT и Sputnik
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    Twitter запретил любую рекламу RT и Sputnik

    18:22  26 Октября 2017
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    Twitter запретил любую рекламу RT и Sputnik

    Москва, 26 октября. Платформа микроблогов Twitter объявила об изменении политики размещения рекламных объявлений, что коснулось российских СМИ —  RT и Sputnik. Западная компания прекратила принимать рекламу со всех принадлежащих СМИ аккаунтов. 

    Руководство Twitter внесло изменения в политику по вопросу размещения рекламных объявлений, ограничений затронули российские СМИ.

    «Поскольку рекламодатели, приобретая рекламу в Twitter, могут демонстрировать её не только своим подписчикам, реклама в Twitter подпадает под большее число ограничений», — говорится в сообщении.

    Решение руководства платформы микроблогов основано на том, что названные СМИ фигурируют в докладе главы национальной разведки от января 2017 года. Изменения не охватывают других рекламодателей, RT и Sputnik остаются обычными пользователями. В начале октября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что сервис сам предложил каналу сотрудничество, а сейчас это используется против СМИ.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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