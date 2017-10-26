Сирия сегодня: боевики ИГИЛ пустились в бегство после битвы с САА в Дейр эз-Зоре, спецоперация ВС Ирака

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Сирия, 26 октября. Правительственные войска освободили часть территории на северо-востоке провинции Хама; Вооруженные силы Ирака гонят ИГИЛ1 к границе с Сирией; «Силы Тигра» освободили остров Сакр в провинции Дейр эз-Зор. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

САА освобождает больше территорий на северо-востоке Хамы

В контролируемом террористами регионе в северо-восточной части провинции Хама возобновились столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и экстремистов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Во главе с элитными отрядами Республиканской гвардии и бригадой «Щит Каламуна», военнослужащие армии Башара Асада сумели сегодня вернуть контроль над маленькой деревней Джубб аль-Абьяда, расположенной к западу от Шухатии. Бои за населенный пункт шли в рамках более широкого наступления правительственных войск, направленного на взятие Раджана — главного бастиона «Хайят Тахрир аш-Шам» в этом районе.

ВС Ирака начали наступление на ИГ1

Вооруженные силы Ирака начали операцию по освобождению сирийской границы и изгнанию боевиков «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) из страны, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Во главе с армией и бригадами «Хашд аль-Шааби» (Народные мобилизационные подразделения) иракские вооруженные силы сегодня утром штурмовали позиции ИГИЛ в городе Рава. ВС Ирака удалось освободить большой участок шоссе, ведущий к стратегическому городу Аль-Каим, расположенному вдоль границы с сирийской провинцией Дейр эз-Зор.

«Тигры» освободили стратегически важный остров в Дейр эз-Зоре

Военнослужащие САА освободили остров Сакр в Дейр эз-Зоре после 15-часовой битвы с боевиками ИГИЛ, начавшейся накануне вечером, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Сирийская армия, возглавляемая подразделением «Силы Тигра», вышла из недавно освобожденного Индустриального района и соответствующего дока, проникнув на остров Сакр с западного фланга.

Как только «Тигры» пересекли Евфрат и вошли на остров Сакр, боевики ИГИЛ попытались удержать свои позиции вблизи Центрального парка, но в конечном итоге были вынуждены отступить и спасаться бегством.

Как ранее сообщала «Газета.ру», президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами заявил, что 90% территории Сирии уже освобождено от террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.