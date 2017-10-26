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Политика
Мадрид готов отказаться от введения прямого управления в Каталонии
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    Мадрид готов отказаться от введения прямого управления в Каталонии

    18:02  26 Октября 2017
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    Мадрид готов отказаться от введения прямого управления в Каталонии

    Мадрид, 26 октября. Кабинет министров Испании может отказаться от планов по введению прямого управления в Каталонии в том случае, если глава регионального правительства Карлес Пучдемон объявит о проведении досрочных выборов. Об этом сообщили в четверг испанские СМИ. 

    Речь идет об отказе от применения статьи 155 Конституции Испании. Согласно предварительным данным, инициативу поддерживают Народная партия и Испанская социалистическая рабочая партия.

    Ранее стало известно о том, что Женералитет Каталонии планирует провести досрочные выборы в автономии уже 20 декабря 2017 года.

    Непосредственно пресс-секретарь испанского кабмина Иньиго Мендес де Виго указал на то, что правительство Испании готово применить силу для восстановления порядка на территории Каталонии в том случае, если в этом возникнет острая необходимость.

    Автор: Алексей Громов
    #каталония #испания
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