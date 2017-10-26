Мадрид готов отказаться от введения прямого управления в Каталонии

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Мадрид, 26 октября. Кабинет министров Испании может отказаться от планов по введению прямого управления в Каталонии в том случае, если глава регионального правительства Карлес Пучдемон объявит о проведении досрочных выборов. Об этом сообщили в четверг испанские СМИ.

Речь идет об отказе от применения статьи 155 Конституции Испании. Согласно предварительным данным, инициативу поддерживают Народная партия и Испанская социалистическая рабочая партия.

Ранее стало известно о том, что Женералитет Каталонии планирует провести досрочные выборы в автономии уже 20 декабря 2017 года.

El PP, dispuesto a aceptar la enmienda del PSOE que prevé suspender el 155 si hay las elecciones https://t.co/0kUYnTRMHc — La Vanguardia (@LaVanguardia) October 26, 2017

Непосредственно пресс-секретарь испанского кабмина Иньиго Мендес де Виго указал на то, что правительство Испании готово применить силу для восстановления порядка на территории Каталонии в том случае, если в этом возникнет острая необходимость.