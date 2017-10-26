Главные новости 26 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 26 октября.

Польский политолог Якуб Корейба выразил мнение, что Польша ищет сближения с США потому, что Россия не предлагает ей достойных альтернатив. «Вы яблоки куда продаете? »: Соловьев ответил польскому политологу на выпад в адрес РФ.

США не придает большого значения поставкам на Филиппины российского оружия, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Пентагон отреагировал на поставки российского оружия Филиппинам.

Новая база военно-морского флота Российской Федерации на Курилах сможет принимать любые корабли, в том числе и первого ранга, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Новая база ВМФ РФ на Курилах вызовет нервный тик у командования США — эксперт.

Письмо, адресованное первым губернатором Петербурга Анатолием Собчаком своей дочери Ксении, спрятано на шпиле Петропавловской крепости. Стало известно, какое послание оставил Анатолий Собчак дочери в шпиле Петропавловки.

Количество погибших человек при взрыве в центре Киева возросло до двух, заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в отношениях Германии с Россией еще есть нерешенные вопросы. Президент ФРГ рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией.

Тартус и Латакия ждут российских туристов. Покушение на Мосийчука и «рука Кремля». «Степень беспардонности зашкаливает». Видеодайджест новостей, утро 26 октября 2017 года.

Федеральное агентство новостей — о самом главном, что беспокоит Рунет утром 26 октября. Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «гений» Штайнмайер.

Состояние раненного при взрыве в Киеве депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука тяжелое, минувшей ночью он перенес операцию. Врач рассказал о состоянии раненного при взрыве в Киеве депутата Мосийчука.

САА рассчитывает с помощью ВКС РФ полностью освободить провинцию Алеппо от «Нусры». Израиль намерен расширить зону контроля в районе Голанских высот. В результате нападений неизвестных в Идлибе были убиты «эмир» и полевой командир «Тахрир аш-Шам». Сирия новости 26 октября 07.00: САА готовится целиком занять провинцию Алеппо, в Идлибе убит командир «Нусры».