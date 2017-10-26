Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Посольство РФ в США предложило ответные меры на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter
Общество
Главные новости 26 октября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 26 октября

    19:00  26 Октября 2017
    60

     

    Главные новости 26 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 26 октября.

    Польский политолог Якуб Корейба выразил мнение, что Польша ищет сближения с США потому, что Россия не предлагает ей достойных альтернатив. «Вы яблоки куда продаете? »: Соловьев ответил польскому политологу на выпад в адрес РФ.

    США не придает большого значения поставкам на Филиппины российского оружия, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Пентагон отреагировал на поставки российского оружия Филиппинам.

    Новая база военно-морского флота Российской Федерации на Курилах сможет принимать любые корабли, в том числе и первого ранга, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Новая база ВМФ РФ на Курилах вызовет нервный тик у командования США — эксперт.

    Письмо, адресованное первым губернатором Петербурга Анатолием Собчаком своей дочери Ксении, спрятано на шпиле Петропавловской крепости. Стало известно, какое послание оставил Анатолий Собчак дочери в шпиле Петропавловки.

    Количество погибших человек при взрыве в центре Киева возросло до двух, заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева.

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в отношениях Германии с Россией еще есть нерешенные вопросы. Президент ФРГ рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией.

    Тартус и Латакия ждут российских туристов. Покушение на Мосийчука и «рука Кремля». «Степень беспардонности зашкаливает». Видеодайджест новостей, утро 26 октября 2017 года.

    Федеральное агентство новостей — о самом главном, что беспокоит Рунет утром 26 октября. Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «гений» Штайнмайер.

    Состояние раненного при взрыве в Киеве депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука тяжелое, минувшей ночью он перенес операцию. Врач рассказал о состоянии раненного при взрыве в Киеве депутата Мосийчука.

    САА рассчитывает с помощью ВКС РФ полностью освободить провинцию Алеппо от «Нусры». Израиль намерен расширить зону контроля в районе Голанских высот. В результате нападений неизвестных в Идлибе были убиты «эмир» и полевой командир «Тахрир аш-Шам». Сирия новости 26 октября 07.00: САА готовится целиком занять провинцию Алеппо, в Идлибе убит командир «Нусры».

    Автор: Алексей Громов
    #новости
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        967
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        187
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4743
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        307