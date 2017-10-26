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Армия Ирака обстреляла курдские позиции в Сирии, есть жертвы
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    Армия Ирака обстреляла курдские позиции в Сирии, есть жертвы

    17:52  26 Октября 2017
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    Армия Ирака обстреляла курдские позиции в Сирии, есть жертвы

    Рабия, 26 октября. Армия Ирака подвергла обстрелу подконтрольные курдам территории в Сирии.

    По данным сирийских информационных агентств иракские правительственные силы открыли артиллерийский огонь через пограничную черту по территориям, подконтрольным альянсу «Сирийские демократические силы» (SDF) в состав которого входят курдские «Отряды народной самообороны» (YPG).

    Отмечается, что в результате обстрела погиб один курдский ополченец, не менее пяти человек получили ранения. Багдад на данный момент не подтвердил факта обстрела.

    Ранее сообщалось, что курды полностью покинули пограничный переход Рабия, который находится на соприкосновении сирийской провинции Хасака и иракского региона Ниневия, после чего подразделения армии Ирака заняли данный переход.

    Армия Ирака обстреляла курдские позиции в Сирии, есть жертвы

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #обстрел #курды #ирак #хасака #рабия
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